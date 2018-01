Festival für Gäste aus aller Welt im Kanton Uri

Vom 16. bis 29. Juli werden junge Musiker aus der ganzen Welt nach Altdorf reisen. Sie werden anlässlich des Festivals Borromeo von hochkarätigen Lehrkräften in den Fachbereichen Solo- und Kammermusikliteratur unterrichtet. Die Lehrpersonen stammen grösstenteils aus den USA, so auch der gebürtige Urner Lorenz Gamma, der das Festival initiiert hat und gemeinsam mit seiner Frau Ming Tsu die künstlerische Leitung innehat. 40 bis maximal 50 hervorragende junge Musiker zwischen 13 und 26 Jahren werden zwei intensive Musikwochen erleben und dabei mehrere öffentliche Konzerte geben. Auch einheimische Musiker können sich bis am 1. April für eine Teilnahme bewerben.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 31. Januar 2018.

Markus Arnold