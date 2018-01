Freche Murmeltiere durchlöchern das Urnerland

Murmeltiere haben den Kanton Uri untertunnelt. Überall, wo es kulturhistorisch Spannendes gibt, graben sie sich virtuell an die Oberfläche. Es sind rund 300 Rätsellöcher, die ein Bildungs-App von Martin Weiss, Sqwiss genannt, aufzeigt, sofern man sie findet. An bedeutenden Hotspots können Jugendliche wie Erwachsene vor den gefundenen Rätsellöchern Fragen zur Geschichte, Politik und Kultur beantworten. Dazu gibt es Filme, und es können Preise gewonnen werden. Am 23. August feiert das Game Premiere in Zürich und anschliessend ein Volksfest auf dem Lehnplatz in Altdorf.

Erich Herger

