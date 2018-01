Freeriden mit Spass – und dabei noch etwas lernen

Freeriden ist endgültig in Europa, in der Schweiz angekommen. Waren es zunächst vor allem Skandinavier und US-Amerikaner, dazu eine Handvoll Einheimischer, die sich abseits der Pisten bewegten, so haben in den letzten Jahren immer mehr Menschen den Spass am Freeriden gefunden. An unverspurten Hängen, an leichtem Pulverschnee, an steilen Couloirs. Und der Gemsstock, einst ein Geheimtipp, zieht nun Freerider und solche, die es werden wollen, aus ganz Europa an. Hier hat die Freeride Academy Andermatt Anfang der Saison gestartet.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 17. Januar 2018.

Foto: Peter Lienert / uripix.com