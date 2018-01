Kollision zweier Fahrzeuge in Schattdorf

Am Montagmorgen, 29. Januar, kurz nach 7.15 Uhr, fuhr ein Urner Lieferwagen auf der Umfahrungsstrasse Richtung Attinghausen. Zur selben Zeit fuhr ein Urner Personenwagenlenker in entgegengesetzter Richtung und beabsichtigte bei der Landi Uri AG links in Richtung Militärstrasse einzubiegen. In der Folge kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt rund 15'000 Franken.