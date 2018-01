Mehr als die Hälfte der Urner Alkohol-Verkaufsstellen fallen durch

Um die Einhaltung der gesetzlichen Verkaufs- und Abgabebestimmungen von Tabak und Alkohol an Kinder und Jugendliche zu erfassen, wurden im Dezember 2017 im Kanton Uri entsprechende Testkäufe durchgeführt. Von 21 getesteten Urner Verkaufsstellen haben weniger als die Hälfte die gesetzlichen Bestimmungen zum Jugendschutz konsequent eingehalten, schreibt die Fachstelle Gesundheitsförderung Uri in ihrer Medienmitteilung vom 15. Januar. Zwei Mal wurde an unter 16-jährige Tabak abgegeben, und elf Mal wurde Alkohol in Form von Bier oder Spirituosen an Minderjährige verkauft.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 17. Januar 2018.