Neue Kunstvermittlerin im Haus für Kunst Uri

Die gebürtige Luzernerin ist gelernte Primarlehrerin. Sie absolvierte den Bachelor-und Masterstudiengang in Kunstgeschichte und Theaterwissenschaft an der Universität Bern und den Nachdiplomstudiengang in Kulturmanagement an der Universität Basel.

Joëlle Staub arbeitete unter anderem als Kunstvermittlerin im Kunstmuseum Luzern und als Projektmitarbeiterin von «Kunst ohne Barrieren» im Kindermuseum Creaviva im Zentrum Paul Klee in Bern. Aktuell ist sie als Projektbeauftragte im Historischen Museum in Luzern tätig. Joëlle Staub wohnt mit ihrer Familie in der Stadt Luzern.