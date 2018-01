Neue Landrätin legt ihr Gelübte ab

Per Ende 2017 ist der Bürgler SP-Landrat Toni Moser nach 13½ Jahren von seinem Amt zurückgetreten. In der ersten Session des neuen Jahres, am Mittwoch, 31. Januar, legte nun seine Nachfolgerin vereidig ihr Amtsgelübte ab. Die 40-jährige schulische Heilpädagogin Jolanda Joos-Widmer (SP, Bürglen) wird für den Rest der Amtsdauer bis am 31. Mai 2020 im Landrat Einsitz nehmen. Bei zwei landrätlichen Kommissionen gab es eine Rochade: Nora Sommer (SP, Altdorf) wechselte von der Volkswirtschaftskommission in die Gesundheits-, Sozial- und Umweltkommission, Jolanda Joos-Widmer (SP, Bürglen), wurde in die Volkswitrschaftskommission gewählt.

Doris Marty