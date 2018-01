Sisikon ist wieder Etappenort der Cliff-Diving-World-Series

2018 ist für die Red Bull Cliff Diving World Series eine Jubiläumssaison – die zehnte für die Männer, die fünfte für die Frauen. Und dazu kehrt der Event an seine traditionellen Schauplätze zurück, wie die Organisatoren am 24. Januar bekannt gaben. Darunter ist auch Sisikon. Bereits 2009 und 2010 war die Urner Gemeinde Etappenort. Am Sonntag, 5. August, wird sie das erneut sein. Die Klippenspringerinnen-Elite wird dabei zum ersten Mal in Sisikon springen.