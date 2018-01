Steine beschädigen Stall in Spiringen

Am Donnerstagnachmittag, 4. Januar, löste sich infolge andauernden starken Regenfalls im Fuhrport Spiringen direkt unter den Seilen der Luftseilbahn Spiringen-Ratzi eine Rüfe. Aufgrund der ungewissen Entwicklung des Murgangs wurde der Gemeindeführungsstab aufgeboten. Die Feuerwehr richtete Beobachtungsposten ein, die Ratzistrasse zwischen Gerenlingen und Kipfen konnte nur einzeln passiert werden. Mehrere Ställe, in denen sich Vieh befand, durften nicht mehr betreten werden. Am Freitagnachmittag, beim Entfernen der gefährlichen Steine durch Facharbeiter, bahnte sich einer einen nicht voraussehbaren Weg und brachte dabei einen weiteren, noch grösseren Stein ins Rollen, welcher einen Ziegenstall beschädigte. Die Anrissstelle wird weiterhin beobachtet.

