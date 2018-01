Strassen nach Andermatt gesperrt

Laut Strasseninformationsdienst der Baudirektion im Kanton Uri ist die Hauptstrasse (H2) von Göschenen in Richtung Airolo zwischen Göschenen und Hospental wegen Lawinengefahr gesperrt. Eine Neubeurteilung der Situation soll am Dienstagmorgen, 23. Januar, erfolgen.

Die Nachrichtenagentur sda meldet, dass neben Zermatt (VS) seit dem späten Sonntagabend nun auch Andermatt von der Umwelt abgeschnitten. Die Strasse von Göschenen bis nach Hospental wurde nach Angaben des Verkehrsinformationsdienstes Viasuisse ab Sonntag, 21. Januar, um 22.00 Uhr wegen Lawinengefahr gesperrt. Andermatt sei somit weder per Auto noch per Bahn erreichbar, sagte eine Mitarbeiterin der Urner Kantonspolizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur. Laut SRF Meteo kommen bis Dienstagmorgen im Alpenraum noch einmal grosse Neuschneemengen zusammen. Am Alpennordhang und im Wallis seien 50 bis 80 Zentimeter zu erwarten.