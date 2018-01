Tödlicher Schlittelunfall in Andermatt

Am Montag, 15. Januar, kurz vor 12.30 Uhr, kam es in Andermatt zu einem schweren Schlittelunfall. Auf der Oberalpstrasse fuhren eine 64-jährige Frau und ihr Mann auf ihren Schlitten talwärts. Wie die Kantonspolizei in ihrer Medienmitteilung vom 15. Januar schreibt, geriet die Frau aus noch unbekannten Gründen unterhalb der Wilerkurve vom offiziellen Schlittenweg ab und stürzte über eine Felswand auf die Gleise der Matterhorn Gotthard Bahn hinunter. Beim Absturz verletzte sie sich tödlich. Der genaue Unfallhergang sei Gegenstand der laufenden Untersuchung. Die Bahnstrecke der Matterhorn Gotthard Bahn blieb aufgrund des Unfalls für rund eineinhalb Stunden gesperrt.

Im Einsatz standen der Rettungsdienst Uri, die Rega, Mitarbeitende der Skiarena Andermatt-Sedrun und der Matterhorn Gotthard Bahn, ein privates Bestattungsinstitut, das Care Team, die Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei Uri.