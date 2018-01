Tonart gibt das Line-up für 2018 bekannt – Vorverkauf startet

Am 9. und 10. März geht das nach Auflagen älteste Musikfestival des Kantons zum 13. Mal über die Bühnen des theater(uri) in Altdorf. Mit Benjamin Yellowitz (UK), Ritschi, Endo Anaconda, Manillio und Take This (alle CH) sowie Roger Rekless (DE) wartet eine geballte Ladung Energie auf das Publikum, heisst es in der Medienmitteilung des OK.

Der Vorverkauf für das Tonart Festival startet am 18. Januar bei www.starticket.ch. Die gute Nachricht ist: es gelangen dieses Jahr mehr Tickets in den Vorverkauf. Die schlechte Nachricht ist: wer zu lange wartet, dürfte leer ausgehen.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 20. Januar 2018.