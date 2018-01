Update Sperrungen: Auch Wassen-Meien und Gurtnellen-Dorf gesperrt

Eine Neubeurteilung der Situation erfolgt am Freitag, 5. Januar, 8.00 Uhr. Auch die Strasse zwischen Wassen und Meien ist gesperrt. Eine Neubeurteilung erfolgt in diesem Fall am Freitag um 9.00 Uhr. Ebenfalls gesperrt ist die Strasse von Gurtnellen Wiler nach Gurtnellen Dorf (Neubeurteilung: Freitag, 8.00 Uhr).