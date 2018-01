Update Sturm «Burglind»: Abschnitte der Matterhorn Gotthard Bahn gesperrt

1

Sturm «Burglind» sorgt auch im Kanton Uri für Schäden

In der ganzen Schweiz sorgt Sturm «Burglind» am Mittwoch, 3. Januar, für orkanartige Böen, Regen und Schäden. Auch im Kanton Uri knickten Bäume um. Ausserdem ist die Axenstrasse zwischen Morschach und Sisikon in beiden Richtungen wegen Steinschlag gesperrt (Stand: 16:30 Uhr).