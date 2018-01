Update: Wetter führt erneut zu Streckensperrungen bei der Matterhorn Gotthard Bahn

Wie die Matterhorn Gotthard Bahn in einer aktualisierten Medienmitteilung ankündigt, verkehren die Züge auf der Strecke Visp-Brig-Andermatt am Samstag, 20. Januar, bis Betriebsschluss normal. Aufgrund der Wetterlage ist es möglich, dass der Betrieb am Sonntag, 21. Januar, zwischen Niederwald und Oberwald und der Autoverlad Furka eingestellt werden.

Die Strecke über den Oberalppass zwischen dem Nätschen (UR) und Tschamut-Selva (GR) bleibt aufgrund der Wetterlage voraussichtlich bis zum Betriebsschluss am Dienstag, 23. Januar, geschlossen. Dies gilt auch für den Autoverlad Oberalp zwischen Sedrun und Andermatt, heisst es in der Medienmitteilung weiter.

Die Shuttle-Züge auf der Strecke Zermatt–Täsch verkehren am Samstag, 20. Januar, bis 22.00 Uhr im Normalbetrieb (Letzter Shuttle: 22.00 Uhr). Ab 22.00 wird Täsch-Zermatt wegen Lawinengefahr bis auf Weiteres gesperrt.

Auf der Bahnstrecke Visp–Täsch verkehren bis Betriebsschluss Ersatzbusse. Grund dafür ist ein Steinschlag bei Kalpetran.