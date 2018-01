Urner Gemeindepräsidien 2018: Die Neuen im neuen Jahr

Insgesamt 20 Gemeindepräsidentinnen und -präsidenten engagieren sich für die Politik und die Geschicke in ihren Wohngemeinden. Zwei von ihnen sind im neuen Jahr 2018 auch neu im Amt: Andreas Gisler in Bauen und Judith Durrer-Ziegler in Seelisberg. Als erste Frau präsidiert sie die Gemeinde mit einem Logenplatz über dem Urnersee. Das «Urner Wochenblatt» stellt beide vor. Als Politiker und private Menschen.

