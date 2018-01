Weitere Weltcuppunkte für Aline Danioth

Im ersten Lauf hatte Aline Danioth, die mit Startnummer 42 ins Rennen ging, noch an 26. Stelle gelegen. Der Sieg ging an die Slowakin Petra Vlhova. Auf den Rängen zwei und drei klassierten sich die Schwedin Frida Hansdotter und die Schweizerin Wendy Holdener. Aline Danioth büsste auf die Siegerin 3,61 Sekunden ein. Mit dem 19. Platz holte sich die Urnerin nach den Slaloms in Lienz (19.) und Flachau (20.) zum dritten Mal in diesem Winter Weltcuppunkte. Mit Melanie Meillard (4.), Denise Feierabend (10.), Michelle Gisin (15.) und Carole Bissig (23.) fuhren vier weitere Schweizerinnen in die Punkteränge.

UW