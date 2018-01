Winteruniversiade: Langlauf statt Biathlon in Uri

Die Winteruniversiade 2021 findet in der Schweiz statt. In Andermatt und Realp war bisher die Austragung der Wettkämpfe im Biathlon vorgesehen. Diese werden nun aber in Lenzerheide ausgetragen, wo mit der Biathlon Arena eine «Infrastruktur auf Weltklasse-Niveau» bereitsteht, wie die Organisatoren am Montag, 29. Januar, mitteilen. Im Urserntal sollen stattdessen die Wettbewerbe im Langlauf stattfinden. Dies insbesondere aufgrund der grösseren Schneesicherheit als am bisher vorgesehenen Austragungsort Einsiedeln.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 31. Januar 2018.