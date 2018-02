«Die Stimmung ist ausgezeichnet»

Am Freitag, 16. Februar, steht der Urner Langläufer Roman Furger am Start zum 15-km-Skatingrennen in Pyeongchang. Von seinem Resultat hängt dann ab, ob er auch in der Staffel und im Teamsprint laufen darf. Das «Urner Wochenblatt» hat Roman Furger in Korea telefonisch erreicht. «Die Stimmung hier im Olympia-Dorf ist ausgezeichnet», schwärmt er. Bereits konnte Roman Furger sich ein Bild von der Strecke – die ihm, wie er betont, «sehr zusagt» – machen.

Doris Marty

Mehr dazu in der Ausgabe vom Mittwoch, 18. Februar 2018.

Das 15-km-Skatingrennen vom Freitag, 16. Februar, wird ab 7.00 Uhr (Ortszeit: 15.00 Uhr) live auf SRF übertragen.