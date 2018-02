Alpenbrevet 2018: Andermatt soll neu Start- und Zielort sein

Diesen «Umzug» geben niederländische Radsportveranstalter auf Facebook an. Auf Nachfrage gab der Veranstalter an, erst Anfang Februar Definitives bekannt geben zu wollen. Derzeit sei man am Eingeben der Bewilligungsunterlagen, wie er auf seiner Internetseite bekannt gibt.

Man arbeite darauf hin, dass Andermatt der neue Start- und Zielort sein wird, bestätigt Flurin Riedi, Tourismusdirektor von Andermatt Urserntal Tourismus. Sicher sei dies aber noch nicht. Noch sind nicht alle Bewilligungen bestätigt. «Entweder findet das Alpenbrevet dieses Jahr in Andermatt statt oder gar nicht.»

In Meiringen werde nur noch ein Start sein: der für die Zwei-Pässe-Tour. Eine Anmeldung zum diesjährigen Alpenbrevet ist ab dem 25. Februar möglich. Nach dem letztjährigen Alpenbrevet habe man die Form der Austragung komplett überdenken müssen, «da wir seitens der kantonalen Polizeibehörden sehr negative Rückmeldungen zur vergangen Veranstaltung erhalten haben», schreibt der Verastalter auf der Internetseite. «Viele Teilnehmende hätten sich nicht an die Strassenverkehrs-Regeln gehalten. So sei öfters auch rechts überholt oder gar die Leitlinie in der Mitte der Strasse geschnitten worden. Daher sehen wir uns mit massiven Auflagen konfrontiert, für deren Lösung wir mehr Zeit benötigen als erhofft.» Diese Mitteilung sorgte auf Facebook bereits für Diskussionen.

Beim Alpenbrevet können Radsportler aus vier Strecken auswählen. «Platin» führt über fünf Alpenpässe, «Gold» über vier, «Silber» über drei und «Bronze» über zwei.