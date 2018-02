Als es 1998 im Altdorfer Fasnachtsgebälk ziemlich krachte

Vor 20 Jahren ging die Altdorfer Fasnacht traditionsgemäss am Dienstagabend mit der «Üsstrummletä» zu Ende. Dabei brachen erstmals einige Frauen mit ihrer Teilnahme die Tradition, dass «der in Würde begangene Anlass» jeweils nur von Männern zelebriert wird. Männlein und Weiblein zeigten sich dabei nicht sonderlich kompromissbereit und es kam zum Eklat. Einige erzürnte Fasnächtler gingen nach Hause, ohne an der «Üsstrummletä» teilgenommen zu haben. Dies, weil sich die Frauen ihrerseits nicht gewillt zeigten, die jahrelange Tradition weiterleben zu lassen. Jemand, der sich noch gut daran erinnert, ist Anita Schenardi. Sie war eine der Frauen, die sich bei der «Üsstrummletä» weigerte, sich vom Umzug fernzuhalten.

Doris Marty

