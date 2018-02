Auf dem Weg zum sechsten Marathon-Stern

2008 lief der 56-jährige Kudi Zurfluh seinen ersten Marathon. Das war in Berlin. Von da hat er den Narren daran gefressen. London zählt zu den «Big Six» der Marathons, auch New York, Boston, Chicago, Berlin und Tokio. Wer sie alle läuft, wird als «Six Star Finisher» ausgezeichnet. Kudi Zurfluh aus Erstfeld fehlt nur noch einer. Der in Tokio.

Elisa Hipp