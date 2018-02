Autounfall in der Schöllenen ohne Verletzte

Wie die Kantonspolizei Uri mitteilt, war der Lenker eines Solothurner Autos, gefolgt vom Lenker eines Nidwaldner Personenwagens in der Schöllenen unterwegs Richtung Göschenen. Im Bereich der «Steindli-Galerie» setzten beide Lenker zum Überholen eines voranfahrenden Reisecars an. In der Folge kam es zu einer seitlichen Kollision der beiden PWs. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt rund 40'000 Franken.