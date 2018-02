Dätwyler erreicht neue Rekordwerte

Auf operativer Ebene (Ebit) erreichte die Gruppe mit Sitz in Altdorf mit 162,6 Millionen Franken sogar Rekordwerte, wie sie am Dienstag, 6. Februar, in einer Mitteilung zur Bilanzmedienkonferenz informierte. Die Zunahme entspricht einem Plus von 11,3 Prozent. Die Marge erhöhte sich von 12 auf 12,6 Prozent. Unter dem Strich blieben 123,7 Millionen Franken – mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr. Damals drückte die geplatzte Übernahme des britischen Elektronikgrosshändlers Premier Farnell auf den Gewinn. Die Aktionäre sollen von den Verbesserungen in Form einer deutlichen Dividendenerhöhungen profitieren.

