Drei Engel für die Stars des Tonart Festivals

Nächste Woche gibt es im Theater(uri) wieder eine geballte Ladung Musik auf die Ohren. Am 9. und 10. März stehen Musikgrössen und echte Geheimtipps auf der Bühne des Tonart Festivals. Was das Publikum aber jeweils nicht sieht, ist, was backstage geschieht. Denn Bands, Singer-Songwriter und ihre Crew wollen hinter den Kulissen umsorgt werden. Und hier kommen sie zum Einsatz: Die «Backstage Angels» Roger Camenzind, seine Frau, Myriam Camenzind, und Janine Arnold.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 28. Februar 2018.