Drei Unfälle wegen eisglatter Fahrbahn

Am Sonntag, 25. Februar, um zirka 8.50 Uhr, fuhr ein Personenwagen mit Italienischen Kontrollschildern Ausgangs Gotthardstrassentunnel in Fahrtrichtung Norden. Kurz zuvor hatte sich im Bereich der Ausfahrt Göschenen auf der glatten Fahrbahn bereits ein Selbstunfall mit einem ebenfalls in Italien immatrikulierten Fahrzeug ereignet. Dieses stand noch quer auf der Autobahn. Der Lenker des darauffolgenden Fahrzeuges wollte ausweichen und kam infolge der eisigen Fahrbahn ins Schleudern. In der Folge kollidierte der Personenwagen mit der Fahrbahnbegrenzung. Bei diesem Unfall verletzte sich der Beifahrer und musste durch den Rettungsdienst ins Kantonsspital Uri zur Kontrolle gebracht werden, heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Uri. Beim ersten Schleuderunfall verletzte sich niemand. Der Sachschaden beträgt insgesamt 25'000 Franken. Die Autobahn A2 musste von 8.50 bis 9.30 Uhr zwischen Amsteg und Göschenen in beiden Fahrtrichtungen und bis 10.45 Uhr in Fahrtrichtung Norden infolge Eisglätte gesperrt werden.

Bereits um zirka. 8.00 Uhr hatte sich bei der Autobahneinfahrt Göschenen in Fahrtrichtung Airolo ein Selbstunfall ereignet. Der Lenker eines Personenwagens mit Urner Kontrollschildern kollidierte auf der vereisten Fahrbahn mit der Leitplanke. Verletzt wurde niemand, wie die Kantonspolizei mitteilt. Im Einsatz standen neben der Kantonspolizei Uri, die Schadenwehr, das Amt für Betrieb Nationalstrassen, der Rettungsdienst sowie ein privates Abschleppunternehmen.

Achtung, Glatteis!

Aufgrund des Niesel-Nebels im Urner Oberland und der anhaltend tiefen Temperaturen bildet sich auf der Fahrbahn stellenweise tückisches Glatteis, warnt die Kantonspolizei Uri. Die Geschwindigkeit ist diesen Umständen anzupassen.