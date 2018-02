Er hat noch lange nicht sein letztes Rennen bestritten

Anfang Februar hat der 53-Jährige bereits 24 Skirennen bestritten. Zirka weitere 20 werden bis Saisonende Mitte April folgen. Regionale, nationale, internationale, in der Schweiz, in Österreich, in Italien, in Frankreich ... Die Liste liesse sich lange fortsetzen. Skifahren ist Reto Arnolds liebste Freizeitbeschäftigung, seine Leidenschaft.

«Die Leidenschaft habe ich schon als Kind gehabt», sagt er und überlegt kurz. «Vielleicht nicht das Talent, aber den Willen, sich durchzubeissen.»

