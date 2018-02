Erneut Gold für Aline Danioth bei der Alpinen Kombination

Aline Danioth ist zurück auf dem obersten Treppchen bei der Alpinen Kombination an einer Junioren-Weltmeisterschaft. Bereits 2016 in Sotschi hatte die Andermatterin Kombi-Gold geholt. Am Montag, 5. Februar, triumphierte Aline Danioth in der Endabrechnung mit 0,56 Sekunden Vorsprung vor der Slowenin Meta Hrovat. Dritte wurde Franziska Gritsch aus Österreich. Die Alpine Kombination bestand aus einem Slalom und einem Super-G. Für Aline Danioth ist es nach Bronze im Spezial-Slalom die zweite Medaille an der Junioren-WM in Davos.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 7. Februar 2018