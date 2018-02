In Erstfeld wird bald Bier gebraut

Erst half Brigitte Ruch ihrem Lebensgefährten bei seinem Hobby, den Gerstensaft selbst herzustellen. Dann fand sie so viel Gefallen daran, dass es ihr immer mehr Spass machte, neue Rezepturen auszuprobieren. Und schliesslich entschied sie sich, aus dem Hobby einen neuen Beruf zu machen. Grund: ein Augenleiden. Der 52-Jährigen war es dadurch unmöglich, in ihrem Beruf als Lokführerin bei der BLS weiterzuarbeiten. Nach 16 Jahren im Kanton Bern kehrte die Urnerin zurück nach Erstfeld, in ihr Elternhaus. Dort baut sie zurzeit eine Mikrobrauerei auf.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 24. Februar 2018

Franka Kruse