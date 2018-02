FC Altdorf klettert während Winterpause über den Strich

Eigentlich ruht der Betrieb in der 2. Liga Interregional, wo die erste Mannschaft des FC Altdorf spielt, ja noch. Die Rückrunde beginnt erst am 10. März. Trotzdem liegt Altdorf nach der Winterpause über dem Strich in der Tabelle, obwoh die Urner nach der Vorrunde noch unter dem Strich klassiert war. Der Grund liegt bei zwei Tessiner Vereinen, wie der FC Altdorf mitteilt. Einerseits hat der FC Locarno Konkurs angemeldet und all seine Teams aus dem Spielbetrieb zurückgezogen. Alle Spiele der Locarneser werden mit 0 Punkten gewertet. Ein Vorteil für Altdorf, das in Locarno 0:1 verloren hatte. Weiter wurden dem FC Ascona wegen «Nichterfüllung seiner finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem SFV», wie der FC Altdorf schreibt, 3 Punkte abgezogen. Neu liegt Altdorf deshalb auf Rang 11 und damit über dem Strich.