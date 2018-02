Gold im Team-Event für Aline Danioth

Semyel Bissig, Marco Odermatt, Aline Danioth und Camille Rast sorgten für den ersten Schweizer WM-Triumph in dem auf Junioren-Stufe seit sechs Jahren ausgetragenen Mannschafts-Wettbewerb. Am Samstag, 3. Februar, setzten sie sich im Final gegen Norwegen mit 3:1 durch. Einzig der Abfahrts- und Super-G-Weltmeister Marco Odermatt musste sich in seinem Duell geschlagen geben. Die Andermatterin Aline Danioth zeigte eine souveräne Leistung: Sie setzte sich in jedem ihrer Läufe gegen ihre Konkurrentin durch. So auch im Final im Duell gegen Kaia Norbye. Für die Urnerin war dies die zweite Medaille an der Junioren-WM der Alpinen in Davos. Am Mittwoch, 31. Januar, hatte sie im Slalom die Bronzemedaille gewonnen.