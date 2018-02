Gutes Ergebnis für UKB trotz Sonderaufwänden

Mit einem Jahresgewinn von 16,8 Millionen Franken bewegt sich das Ergebnis der Urner Kantonalbank (UKB) auf dem Niveau der Vorjahre. Weiter zugenommen haben im vergangenen Jahr die Kundenausleihungen. Diese nahmen um 128 Millionen Franken (+4.9 Prozent) zu, hauptsächlich in Form von Hypotheken, wie Bankdirektor Christoph Bugnon am Donnerstag, 1. Februar, gegenüber den Medien ausführte. Die Gewinnausschüttung an den Kanton Uri beträgt wie im Vorjahr 6,8 Millionen Franken. Das Jahr 2017 der UKB wurde durch ausserordentliche Aufwendungen mitgeprägt. Dies etwa im Personalaufwand oder durch die aufgrund von Baumängeln nötige Sanierung der Geschäftsstelle Schattdorf.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 3. Februar 2018.

Mathias Fürst