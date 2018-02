Heinz Moser nicht mehr U21-Nationalcoach

Heinz Moser ist nicht mehr Trainer der Schweizer U21-Nationalmannschaft. Wie der Schweizerische Fussballverband (SFV) bekannt gab, trainiert der Schattdorfer per sofort die U18-Auswahl. Daneben wird er wie bis anhin als Chef der Schweizer Nachwuchs-Nationalteams und als Verantwortlicher für das Talentmanagement tätig sein. Mitentscheidend für den Wechsel an der Spitze der U21-Nati war laut SFV auch der enttäuschende Start des Teams von Heinz Moser in die Qualifikation zur Europameisterschaft 2019 in Italien und San Marino.

