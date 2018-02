Leistung des Schweizer Teams unter den Erwartungen

Es lief nicht so, wie es sich das Schweizer Männer-Team für den 4x10-km-Staffellauf am Sonntag, 18. Februar, vorgenommen hatte. Bereits nach dem ersten Läufer war klar, dass sie nicht um die vorderen Ränge mitmischen konnten. Klassisch-Startläufer Jonas Baumann brach nach einem Stockbruch ein und übergab an 14. und letzter Stelle an Dario Cologna. Dieser konnte drei Ränge gut machen und übergab an Skater Toni Livers, der noch einmal einen Rang gutmachen konnte. Schlussläufer Roman Furger erreichte das Ziel auf dem 11. Platz. Die Goldmedaille ging an die Norweger. Die Silbermedaille ging an Russland, Frankreich überraschte mit dem 3. Platz.

Doris Marty