Neuer Leiter für Musikschule Uri gewählt

Wie die Musikschule Uri in ihrer Medienmitteilung vom 20. Februar schreibt, wird Philipp Gisler seine neue Funktion am 1. Februar 2019 antreten, und zwar in Nachfolge des bisherigen Stelleninhabers Martin Giese, der per Ende Februar 2019 in Pension geht. Philipp Gisler arbeitet seit August 2015 in Meggen beziehungsweise seit August 2014 in Morschach-Stoos als Musikschulleiter. Zugleich ist er seit 1998 an der Musikschule Uri als Lehrperson für Blechblasinstrumente tätig. Philpp Gisler hat in Luzern Musik studiert und mit dem Lehrdiplom Posaune abgeschlossen. Zudem hat er in Bern den Studiengang Musik-Management erfolgreich absolviert.

