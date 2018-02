Orascom veräussert zwei Nicht-Kernaktiva

Im Einklang mit der Strategie der Gruppe, die Bilanz weiter zu verbessern, wird die Orascom Development Holding AG (ODH) eine Reihe von Nicht-Kernaktiva veräussern und den Erlös zur Reduzierung des Fremdkapitals um rund 55,2 Millionen Franken verwenden. In diesem Rahmen hat die grösste ODH-Tochtergesellschaft in Ägypten, Orascom Development Egypt (ODE), zwei endgültige Angebote über den Verkauf von 100 Prozent ihrer Anteile an der Tamweel Group und den Verkauf ihrer Anteile an Makadi Gardens, Royal Azur und Club Azur sowie eines Grundstücks in Makadi unterzeichnet. Alle Due Diligence-Prüfungen und die damit zusammenhängenden Formalitäten für beide Transaktionen wurden finalisiert, wie das Unternehmen am Montag, 26. Februar, mitteilte. Für den Abschluss der Transaktion werden noch die Zustimmung der Generalversammlung von ODE sowie Genehmigungen der Aufsichtsbehörden in Ägypten benötigt.

Mehr dazu in der UW-Ausgabe vom 28. Februar 2018.

