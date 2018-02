Rebekka Wyler zur SP-Generalsekretärin gewählt

Zum ersten Mal überhaupt wurde am Samstag, 24. Februar, eine Delegiertenversammlung der SP Schweiz im Kanton Uri durchgeführt. Dabei wurde auch gleich eine Urnerin in ein wichtiges Parteiamt gewählt. Rebekka Wyler, Gemeinderätin in Erstfeld, wird am 1. Mai gemeinsam mit Michael Sorg das Generalsekretariat der Partei übernehmen.Eröffnet wurde der Parteitag in Uri durch den Altdorfer Gemeindepräsidenten Urs Kälin und Regierungsrat Dimitri Moretti.

Bundespräsident Alain Berset empfahl in seiner Rede zur Digitaliseirung, man solle sich Wilhelm Tell zum Beispiel nehmen. Dieser lege im Denkmal im Urner Hauptort seine Hand schützend um seinen Sohn. Dies müsse auch für die Digitalisierung gelten, nämlich den Schwächeren zu schützen.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 28. Februar 2018.

Mathias Fürst