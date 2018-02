Regierung erachtet hohe Anforderungen an Nutzer als richtig

«Wo Erfolge wachsen.» So lautet der Slogan, mit dem der Kanton die Werkmatt Uri vermarktet. Das übergeordnete Ziel bestehe darin, das Areal fortlaufend und im Gesamtinteresse der Urner Volkswirtschaft zu verkaufen, schreibt der Regierungsrat in seiner Antwort auf eine entsprechende Interpellation von Claudia Gisler (CVP, Bürglen). Dabei will er an seinem bisherigen Vorgehen festhalten.

Mehr dazu in der UW-Ausgabe vom 14. Februar 2018.

Simon Gisler