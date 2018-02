Roman Furger mit Top-Resultat

Zum 3. Mal über 15 Kilometer und zum 4. Mal insgesamt holt Dario Cologna olympisches Gold. In Pyeongchang verweist der Bündner am Freitag, 16. Februar, im Skatingstil Simen Krüger (Norwegen +18,3 Sekunden) auf den Silber- und Denis Spizow (Olympic Athletes of Russia +23) auf den Bronzerang. Mit einer Zeit von 1:12,4 liefert der Urner Roman Furger eine gute Leistung ab und wird 12. Mit seiner Leistung war er äusserst zufrieden. Gegenüber Fernsehen SRF sagte Roman Furger: «Meine Form stimmt zum richtigen Moment. Es ist alles aufgegangen.» Mit seinem 12. Rang blickt er bereits voraus: «Ich hoffe, dass ich mich für den Teamsprint und Staffel empfohlen habe.» Die weiteren Schweizer, Toni Livers wurde 34. (+2:30,6), Claude Pralong 50. (+3:03,8).​