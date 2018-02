Roman Furger startet mit Dario Cologna beim Teamsprint

Die NZZ bezeichnet ihn als «Zünglein an der Waage»: Roman Furger wird am Mittwoch, 21. Februar (Übertragung der Teamsprints Frauen und Männer auf SRF ab 10.00 Uhr Schweizer Zeit), zusammen mit Dario Cologna beim Teamsprint in Pyeongchang starten. Es ist – dank des Olympiasiegers – die Chance auf das Podest. «Es wird der bisher bedeutendste Auftritt in Roman Furgers Karriere sein, vielleicht hat er nie mehr eine grössere Chance auf eine Olympiamedaille», schreibt die NZZ in einer Vorschau.