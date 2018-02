Sanierung der Schützengasse startet jetzt

Die Schützengasse und die untere Hellgasse sind im Altdorfer Dorfkern zentrale Verbindungsgassen. Jetzt steht eine wichtige Sanierung an, heisst es in einer Medienmitteilung der Gemeinde Altdorf. Die Abwasserleitungen im unteren Teil der Hellgasse sowie in der Schützengasse müssen instand gesetzt werden. Gleichzeitig wird der gesamte Oberbau der Schützengasse komplett erneuert und mit einer möglichst hindernisfreien Pflästerung ausgestaltet. Insgesamt werden rund 200 Meter Strasse saniert. Gearbeitet wird in sechs Etappen. Stück für Stück wird die Strecke vom Hotel Reiser bis zur südlichen Einfahrt ins Parkhaus Schützenmatte erneuert. Gestartet wird diesen Montag, 26. Februar, am geografisch tiefsten Punkt, beim Hotel Reiser. Bis alle sechs Teilstücke erneuert sind, dauert es rund acht Monate.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 24. Februar 2018.