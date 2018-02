Schneehüenerstock-Flyer kurz vor Inbetriebnahme

Der Tag, an dem die Fahrt mit Skiern durchgehend von Andermatt nach Sedrun möglich sein wird, rückt näher. Das letzte Puzzleteil, das zur einseitigen Skiverbindung noch fehlt, ist der Schneehüenerstock-Flyer. Mit einer Verspätung von etwas über einem Monat soll die Sechsersesselbahn an diesem Wochenende in Betrieb gehen. Für Wintersportfans weniger erfreulich ist die zweite Neuigkeit aus der Skiarena. Statt wie angekündigt am 27. Mai geht die Skisaison am Gemsstock bereits eine Woche früher zu Ende. Zudem wird früher auf Wochenendbetrieb umgestellt.

Mehr dazu in der UW-Ausgabe vom 28. Februar 2018.

Simon Gisler