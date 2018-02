Sisag baut Campus auf neun Etagen

Da das Gelände an der Militärstrasse im Industriegebiet Reuss räumlich begrenzt ist, hat sich die Unternehmensführung entschlossen, mit dem Anbau in eine Höhe von 30 Metern zu gehen. Auf neun Geschossen gibt es Platz genug nicht nur für die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sisag will in der obersten Etage auch ein Restaurant unterbringen sowie in den Geschossen darunter Beherbergungsmöglichkeiten, Schulungsräume und Arbeitsplätze, die Externe temporär mieten können.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 21. Februar 2018

Franka Kruse