Spezielle Ausgangslage vor den Landammannwahlen

Die Wahl des Urner Landammanns und des Urner Landesstatthalters ist normalerweise eine Formsache. Doch die Ausgangslage am 4. März ist speziell, speziell für die FDP. Die SVP Uri beschloss an ihrem Parteitag einstimmig, nicht die offizielle Landammann-Kandidatin Barbara Bär (FDP) zu nominieren, sondern deren Parteikollegen Roger Nager. Auch die CVP Uri tat sich an ihrem Parteitag schwer, Barbara Bär zur Wahl als neue Frau Landammann zu empfehlen. Dieses «orchestrierte und vororganisierte Verhalten seitens der SVP» habe im Kreis der Liberalen keine Begeisterung ausgelöst, erklärt Matthias Steinegger, Präsident der FDP Uri, auf Anfrage. Er spricht von einer «abstrusen» Ausgangslage. Roger Nager, der ungewollte «Herausforderer», gehört zu den Unterstützern von Barbara Bär.

