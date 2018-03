UKB-Anerkennungspreis geht an Verein für begleitetes Wohnen

Der UKB-Anerkennungspreis 2018 geht an den Verein für begleitetes Wohnen für Jugendliche in Uri. Der Verein ist der Träger des «Clubhüüs» in Erstfeld, das Jugendlichen ein Zuhause bietet, die sich in einer schwierigen Situation befinden. Geleitet wird die Wohngemeinschaft seit rund 15 Jahren von Generalvikar Martin Kopp, der den mit 20'000 Franken dotierten Preis am Mittwoch, 28. Februar, in einer kleinen Feier am UKB-Hauptsitz in Altdorf entgegennehmen durfte.

Mehr dazu in der UW-Ausgabe vom 3. März 2018.

Simon Gisler