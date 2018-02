Urner Pfadiheim soll endlich Realität werden

Die Idee eines Urner Pfadiheims geistert schon lange in den Köpfen herum: ein eigenes Lokal für Lager, Weekends, aber auch für Kurse und Weiterbildungen. Nun, gut 80 Jahre nach der Gründung der Pfadi Uri, soll dies auf dem Bärenboden in Erstfeld Realität werden. Am Donnerstag findet eine Orientierungsveranstaltung statt, am 21. März entscheidet die Gemeindeversammlung über die Landvergabe. Dann gilt es, die Finanzierung des Projekts zu sichern. Die Realisierung dürfte auf 1,2 Millionen Franken zu stehen kommen. – Unser Bild: Christian Imfeld, Präsident (links), und Urs Janett, Sponsoringverantwortlicher, vom Verein Neubau Pfadiheim Uri beim geplanten Standort auf dem Bärenboden in Erstfeld.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 21. Februar 2018.

Mathias Fürst