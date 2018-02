VCS schlägt zwei neue S-Bahn-Haltestellen in Uri vor

In zehn Minuten mit dem Zug von Erstfeld zum Gruonbach, in acht Minuten von Sisikon zur Ruag in Altdorf – dank zwei neuen S-Bahn-Haltestellen. Das schlägt der VCS Uri vor, wie er am Montag, 19. Februar, den Medien mitteilte. Mit dem Bus würde die Fahrt mindestens doppelt so lange dauern. Eine neue Haltestelle soll beim Gruonbach, gleich südlich des Gruonbachtunnels entstehen. Die andere wäre bei der Unterführung Walter Fürst vorgesehen. Heute hält die S-Bahn nur in Sisikon, Flüelen und Altdorf, ganz anders sehe dies am anderen Ende der Linie in Zug aus, wo in den vergangenen Jahren gleich mehrere Haltestellen eröffnet worden seien. «Ein ähnlicher Ausbau könnte in Uri realisiert werden», schreibt der VCS Uri.

