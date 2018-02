Viele begeisterte Kinder am Urschner Kultanlass

Einst rannten, bretterten und fuhren sie durchs Dorf um im Ziel mit einer «Biräweggä» belohnt zu werden. Lange schlummerte aber der Urschner Traditionsanlass – beinahe geriet das «Biräweggärennä» in Vergessenheit. Seit mittlerweile sechs Jahren findet der Event in Andermatt nun wieder statt. Am Sonntag, 11. Februar, war es wieder so weit.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 14. Februar 2018.

Martina Tresch-Regli