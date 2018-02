Vorhang auf für Tanz und Theater bei der Musikschule

Theater und Tanz können Kinder und Jugendliche ab dem Schuljahr 2018/19 an der Musikschule Uri lernen. Ein Pilotprojekt ist das. Mittlerweile stehen die Lehrpersonen fest. Und das sind keine Unbekannten. Die Urner Schauspielerin Madlen Arnold wird die Theaterklasse leiten (im Bild beim Musical «Pippin») und Jeanine Dinger, die das Musical «Pippin» choreografiert hat, die Tanzklasse unterrichten. Nach dem ersten Schuljahr wird dann ein Musical aufgeführt. Anlass ist das 40-Jahr-Jubiläum der Musikschule Uri. Aber die Lehrpersonen freuen sich erst einmal einfach auf ihre Aufgabe: Sie wollen die Freude, die sie am Tanzen respektive am Theater haben, weitergeben.