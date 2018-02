Zwei Unfälle auf Urner Strassen

Am Montag, 12. Februar 2018, um 5.30 Uhr kam es auf der Axenstrasse zu einem Verkehrsunfall. Ein Urner PW-Lenker war in Fahrtrichtung Nord unterwegs, als er kurz vor der Tellsplatte die Herrschaft über sein Auto verlor und auf die Gegenfahrbahn geriet. Ein entgegenkommender Autofahrer mit Zuger Kontrollschildern konnte nicht mehr ausweichen und es kam zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Dabei verletzte sich der Fahrer des Zuger Autos. Er wurde durch den Rettungsdienst Uri zur Kontrolle ins Kantonsspital gebracht. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf rund 60‘000 Franken.

Ebenfalls am Montag, 12. Februar 2018, kurz nach 6.30 Uhr, fuhr der Lenker eines Lieferwagens mit Tessiner Kontrollschildern auf der A2 in Richtung Norden. Kurz vor dem Seelisbergtunnel kam sein Fahrzeug ins Schleudern, weil er seine Fahrweise nicht an die winterlichen Strassenverhältnisse anpasste. In der Folge kollidierte das Fahrzeug mit der Mittelleitplanke, rutschte über die Wendeplatte auf die Fahrbahn in Richtung Süden und kam dort zum Stillstand. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf rund 14‘000 Franken.

Kapo Uri